Магнитные бури возвращаются: чего ждать 28-30 марта (график)

28 марта магнитных бурь не будет, но 29 числа ожидается небольшой шторм уровня G1.

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле будет меняться постепенно, без резких всплесков, однако полностью спокойной её назвать нельзя.

Согласно прогнозам специалистов Британской геологической службы, 28 марта ожидается относительно тихая ситуация. Скорость солнечного ветра снижается до фоновых значений, поэтому геомагнитная активность будет минимальной. В этот день магнитные бури маловероятны, а самочувствие метеозависимых людей должно оставаться стабильным.

Уже 29 марта ситуация начнёт меняться. К Земле приблизится поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, расположенной в северной части Солнца. Это может вызвать периоды повышенной геомагнитной активности. В течение суток возможны возмущения уровня ACTIVE, а в отдельные часы не исключается слабая магнитная буря класса G1.

30 марта влияние корональной дыры сохранится. Из-за этого геомагнитное поле Земли останется нестабильным, и периоды повышенной активности могут повторяться. Однако сильных бурь не прогнозируется – речь идёт о колебаниях умеренного уровня.

Отдельно специалисты отмечают, что на данный момент не зафиксировано корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли. Это означает, что вероятность мощных и продолжительных магнитных бурь в ближайшие дни остаётся низкой.

Тем не менее, метеочувствительным людям стоит быть внимательными к своему самочувствию 29–30 марта. В такие периоды рекомендуется избегать перегрузок, больше отдыхать, соблюдать водный баланс и по возможности снижать уровень стресса.

