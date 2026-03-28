Дом будет сиять: эксперты поделились 7 советами от своих бабушек, которым доверяют

Они облегчат жизнь и помогут поддерживать в доме идеальную чистоту.

Когда речь заходит о поддержании чистоты в доме, бабушки действительно знают лучше всех, именно поэтому их советы часто передаются из поколения в поколение, пишет Southern Living.

Эксперты поделились с изданием семью полезными советами, которые были проверены еще бабушками:

1. Не мойте фрукты и овощи только водой

Менеджер клининговой компании Элизабет Шилдс рассказала, что ее бабушка научила ее класть продукты в миску, посыпать их пищевой содой и оставлять в воде на 5–10 минут.

"Вы увидите, как грязь и примеси всплывают на поверхность. Затем просто хорошо промойте фрукты и овощи холодной водой, чтобы завершить процесс", – посоветовала она.

2. Используйте пищевую соду и для стирки

Пищевая сода пригодится не только для мытья фруктов и овощей. Эксперт по уборке Мариана Хофер отметила, что ее бабушка никогда не полагалась только на стиральный порошок. Вместо этого она обязательно добавляла в него немного пищевой соды и отбеливателя.

"Это позволяло ее белой одежде и постельному белью выглядеть ярко. Я до сих пор использую этот метод для своих простыней, носков и полотенец, и он работает каждый раз", – поделилась она.

3. Найдите новое применение старой одежде и тканям

Вместо того, чтобы выбрасывать, бабушка советовала Шилдс использовать старую одежду в качестве тряпок для уборки.

"Они прекрасно подходят для протирания столешниц, пыли с полок или даже для вытирания посуды", – отметила эксперт.

Когда эти тряпки сильно загрязнились или развалились, с ними следует расстаться.

"Вы не будете испытывать угрызений совести, выбрасывая их, потому что они уже отслужили свой срок. Я очень сэкономила на бумажных полотенцах!", – поделилась Шилдс.

4. Мыть пол горячей водой

Бабушка Хофер всегда считала, что мыть пол обязательно нужно горячей водой.

"Она верила, что так грязь смывается легче, а пол становится действительно чистым. Она всегда работала небольшими участками, чтобы иметь возможность постоянно обновлять воду в ведре", – рассказала эксперт.

Хофер добавила, что в своем доме придерживается этого правила. Она заметила, что если помыть пол теплой водой, то он не выглядит так чисто, как после мытья горячей.

5. Посуду не обязательно мыть сразу

Этот совет будет полезен тем, кто не любит мыть посуду сразу после еды.

"Просто оставьте посуду замачиваться в раковине или наполните кастрюли водой. Тогда, когда вы все-таки возьметесь за это, мыть ее будет гораздо легче", – отметила Шилдс.

6. Оставьте стирку на солнечный день

Стоит стирать постельное белье и полотенца в солнечные дни.

"Дайте им высохнуть на солнце, чтобы они приобрели тот идеальный, свежий аромат, которого нельзя достичь никаким другим способом", – советует Шилдс.

7. Отдайте предпочтение свежему аромату белья

Хофер вспомнила, что ее бабушка клала ароматические салфетки внутрь комода, между сложенной одеждой.

"Если вещь пахла приятно, это означало, что о ней заботились как следует. Я делаю то же самое сейчас, и это помогает избавиться от затхлого запаха в шкафу", – поделилась она.

Советы по стирке одежды

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт по натуральным средствам для уборки дома Марили Нельсон посоветовала, как отбелить постельное белье без кипячения.

Также мы писали, что эксперты по уходу за текстилем объяснили, почему не следует стирать белую и черную одежду вместе. Более того, стоит сортировать вещи не только по цвету, но и по типу ткани и степени загрязнения.

Вас также могут заинтересовать новости: