Армия РФ атаковала Кривой Рог: двое людей погибли, есть раненые

В целом за сутки россияне атаковали три района Днепропетровской области.

28 марта российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", - отметил чиновник.

По его словам, на промышленном предприятии из-за обстрела возникли пожары.

Ганжа добавил, что россияне в течение суток атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

"В Никопольском районе - Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская общины. Разрушены многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки. В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская общины. Повреждены инфраструктура и частные дома", - рассказал он.

Также армия РФ нанесла удары по Лозуватской и Зеленодольской общинам, в результате чего возникли пожары, разрушена инфраструктура и дом на территории базы отдыха.

Как писал УНИАН, 26 марта РФ атаковала Днепр, в результате чего была повреждена многоэтажка, а также пострадали люди. Всего в результате атаки пять человек получили ранения.

Также в тот же день РФ атаковала энергетику и порт Одесской области, из-за чего без электроэнергии осталось около 17 тысяч абонентов. Кроме того, зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры, в частности складских помещений, причалов и административных зданий.

