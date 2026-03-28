В мире есть гигантский 'город' размером с Британию, который видно из космоса: что известно

Огромные размеры этих курганов и их поразительная однородность стали известны лишь недавно.

Хотя информация о том, что Великую китайскую стену видно из космоса, была опровергнута как миф, некоторые огромные сооружения действительно можно увидеть с орбиты, и не все из них были построены людьми. Об этом пишет Mirror.

Как оказалось, термиты вида Syntermes dirus, обитающие в Бразилии, построили огромную сеть курганов высотой около 2 метров, которые занимают площадь, равную территории Великобритании.

"Строительство отдельного кургана может длиться тысячи лет, а его диаметр достигает почти 9 метров. Однако этих так называемых "мурунд" насчитывается так много - по последним подсчетам около двухсот миллионов - что вместе они стали огромной достопримечательностью, которую можно увидеть с высоты многих километров", - добавили в материале.

Несмотря на то, что Великую пирамиду Хеопса часто называют архитектурным чудом, маленькие термиты переместили около 10 км³ земли, чего хватило бы, чтобы создать четыре тысячи куч, каждая из которых соответствовала бы размерам этой пирамиды.

"Это можно сравнить с тем, как если бы люди возвели здание, которое в четыре раза превышает размеры Бурдж-Халифы или в 320 раз выше Биг-Бена, абсолютно без планов, инженеров и обременительных требований по охране труда и безопасности", - объяснили в Mirror.

Известно, что эти крошечные насекомые питаются только листьями одного-единственного вида деревьев. По словам ученых, их огромные курганы являются фактически мусорными кучами для разветвленной сети подземных "городов", которые простираются на многие километры.

"Твердая, засушливая и относительно неплодородная почва в этом регионе не только идеально подходит для строительства, но и не привлекает фермеров, что означает, что курганы оставались нетронутыми, в некоторых случаях, вплоть до 4 000 лет", - подчеркнули в издании.

Местные жители уже давно знали об этих курганах, однако их огромный масштаб и поразительная однородность стали известны лишь недавно, после того как их заметили на спутниковых снимках.

"Я посмотрел на Google Earth и понял, что они здесь повсюду, но в Интернете о них не нашел никакой информации", - сказал Стивен Мартин из Салфордского университета журналу "New Scientist" в 2018 году.

Термиты собирают мелкие колючие листья из соседних лесов каатинга, которые опадают только раз в год, а Мартин говорит, что они в безумной спешке пытаются собрать как можно больше:

"Это как если бы все супермаркеты были открыты только один день в году - человек с самым быстрым автомобилем получил бы больше всего еды. Нужна сеть дорог, чтобы добраться до супермаркета как можно быстрее, потому что ты находишься в открытой конкуренции с другими колониями", - отметил он.

Ученые установили, что каждый курган не является отдельной колонией, ведь между термитами из каждой "мурунди" и их ближайшими соседями нет вражды.

Также Мартин задается вопросом, как термитам удается выживать, когда их источник пищи доступен лишь в течение такого короткого периода.

"Нам не известны виды [термитов], которые впадают в спячку, но, возможно, они это делают", - добавил он.

Как писал УНИАН, ранее в Китае создали робота, который моргает и реагирует на людей. Гуманоидная женщина-робот демонстрировала реалистичные мимические выражения лица, естественно моргала, осматривала комнату и реагировала на окружающую обстановку.

Также сообщалось, что в Англии есть необычное поселение, которое время от времени "оживает". Отмечается, что несмотря на то, что почти вся территория поселения была намеренно затоплена, небольшое количество домов сохранилось над уровнем воды.

