Днепропетровский суд отклонил иск Юрия Милобога под давлением из Администрации Президента – нардеп

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Юрию Милобогу, кандидату на должность городского головы Кривого Рога от "Самопомочи", под давлением из Администрации Президента, заявил народный депутат, член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко.

"В годовщину революции наш самый справедливый Днепропетровский окружной административный суд отклонил все требования иска "Самопомочи" об отмене, пересчете и т.п. сфальсифицированных вилкульней результатов выборов в Кривом Роге. Все вброшено по закону. Председательствующий Златин, судьи Серегина и Николайчук", – написал Денисенко на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне вынесения этого решения судей целый день "укатывали" из Администрации Президента, в частности заместитель главы АП Алексей Филатов, "который прямо ссылался на договоренности между Вилкулами (Александр и Юрий Вилкул, последний провозглашен победителем выборов мэра Кривого Рога. – Ред.) и Порошенко".

Как известно, Юрий Милобог требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе Кривого Рога, а также прекратить полномочия городской территориальной избирательной комиссии.

В воскресенье, 22 ноября, демократические силы, в том числе УКРОП, проводят мирное вече в Кривом Роге против фальсификации выборов городского головы.