Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь, – NYP

В соцсетях сторонники политика уже активно обсуждают возможность нового названия. Среди вариантов – "Американский пролив" или "пролив Трампа".

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива после установления контроля над ним. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, а также свидетельствуют заявления самого Трампа во время пресс-конференции в Майами.

Вопрос контроля над стратегическим проливом находится среди главных внешнеполитических приоритетов Трампа. Он также поднял эту тему во время форума саудовских инвесторов в Майами, где прямо упомянул возможность изменения названия.

Во время выступления Трамп фактически подтвердил свои намерения в характерном стиле:

Видео дня

"Они должны разблокировать пролив Трампа – то есть Ормузский. Простите, какая досада… Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился. Нет, со мной не бывает случайностей".

По информации источников, идея переименования уже некоторое время активно обсуждается в соцсетях среди сторонников Трампа.

В случае реализации планов в регионе рассматриваются варианты названий вроде "Американский пролив" или "пролив Трампа".

Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных коридоров для нефти в мире. Любые заявления о контроле над ним или изменении статуса вызывают значительный международный резонанс и могут повлиять на глобальные рынки.

Ближний Восток – последние новости

Как сообщал УНИАН, несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля против Ирана, ситуация развивается в пользу Тегерана. По оценке издания The Economist, последняя неделя стала особенно разрушительной в эскалации конфликта и поставила Вашингтон в сложное положение больше, чем ослабила Иран.

На днях Трамп объявил о 10-дневной приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана. По словам американского президента, режим "тишины" продлится до 6 апреля на фоне переговоров.

В то же время Axios сообщил, что США намерены в ближайшие дни отправить дополнительно 10 тысяч военных на Ближний Восток. Это может свидетельствовать о подготовке наземной операции США в Иране.

