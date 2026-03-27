Редкий гриб в форме языка впервые нашли в Великобритании

Обнаружение редкого гриба в форме языка было воспринято как свидетельство важнейшей экологической ценности национальных природных заповедников Англии. Об этом пишет The Guardian.

Ранее не зарегистрированный в Великобритании, гриб Microglossum cyanobasis, также известный как "синеязыкий земляной язык", был обнаружен в национальном природном заповеднике Кингли-Вейл в Западном Суссексе.

Отмечается, что это всего лишь второй подобный экземпляр, найденный в Европе. Открытие сделала Лиз Фрост, любительница грибов, часто посещающая это место.

"Я до сих пор не могу в это поверить", - написала она в блоге.

В декабре Фрост искала грибы в древнем тисовом лесу в Кингли-Вейл, когда "наткнулась на нечто необыкновенное: крошечный гриб в форме языка, пробивающийся сквозь мох и опавшую листву:

"Я и не подозревала, что только что впервые в Великобритании обнаружила Microglossum cyanobasis, и только второй раз в Европе".

Интересно, что эти небольшие, хорошо замаскированные грибы высотой около 45-55 мм, с тонкими, хрупкими ножками, выглядят именно так, как и предполагает их название: маленькие язычки, выходящие из земли.

Но Microglossum cyanobasis обладает редкой и особенной особенностью, которая отличает его от других, более распространенных земляных грибов: основание ножки имеет характерный голубовато-синий оттенок.

"Именно отсюда и происходит его название - "цианобазис" означает "синее основание. Именно эта особенность отличает его от других земляных грибов. Земляные грибы могут служить индикаторами высококачественных местообитаний… Их обнаружение говорит нам о том, что участок имеет реальную экологическую ценность", - сказала Фрост.

Организация Natural England заявила, что эта находка является напоминанием о том, что бережное отношение к окружающей среде может принести выдающиеся результаты.

Рейчел Гай, управляющая природным заповедником Кингли-Вейл, добавила:

"Обнаружение гриба Microglossum cyanobasis демонстрирует высокое качество среды обитания и подчеркивает ценность наших 224 национальных природных заповедников в Англии. Эти особые места, обладающие исключительной экологической ценностью, - заслуга всех, кто о них заботится. Наличие гриба свидетельствует о нетронутых, бедных питательными веществами лугах и давно сформировавшихся лесных почвах. Такие среды становятся все более редкими из-за внесения удобрений, осушения, вспашки и изменения землепользования".

Отмечается, что гриб Microglossum cyanobasis был впервые обнаружен на севере Испании в 2009 году.

Некоторые из самых старых живых деревьев на Земле растут в умеренных тропических лесах прибрежной полосы Чили. Речь идет о высоченных деревьях аллерце, которые стоят здесь тысячи лет, пережив бури, пожары и изменения климата.

Новое исследование Мельбурнского университета свидетельствует о том, что эти древние гиганты являются подземными центрами биоразнообразия, где обитают огромные сообщества грибов, помогающие лесам циркулировать питательные вещества, сохранять углерод и противостоять экологическому стрессу.

