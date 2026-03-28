Двадцать восьмой день марта примечателен тем, что мы отмечаем профессиональный праздник сегодня в Украине. На планете в эту дату проводится экологическое мероприятие, а по народным верованиям принято собирать одно растение и готовить с него раствор. Кроме того, есть у сегодняшнего числа есть и несколько ключевых запретов.
Какой сегодня праздник церковный
У православных верующих продолжается Великий пост 2026, пятая суббота которого называется Похвала Богородице. Молиться в праздник сегодня принято Деве Марии о защите от врагов, избавлении от болезней и помощи в безвыходных ситуациях. По новому стилю также в храмах чествуют игумена Илариона Нового, чудотворца Стефана Триглийского и мученика Бояна Болгарского.
В старом стиле сегодня праздник Агапия и семерых Кесарийских мучеников, у которых просят укрепить веру и избавить душу от сомнений.
Какой сегодня праздник в мире
В последнее мартовское воскресенье проводится международная экологическая акция Час Земли. В период с 20:30 до 21:30 каждый желающий может отключить свет в доме, выключить электроприборы и отложить гаджеты. Этот символический жест напоминает обществу, что ресурсы нашей планеты не бесконечны и люди должны ценить их.
Также есть и праздники сегодня, что имеют всемирный характер - День еды на палочке, День сорняков, День женщин-музыкантов, День стиральной машинки и День японской чайной церемонии.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране есть профессиональное событие. Это День географа, посвященный специалистам в изучении земной поверхности. Поздравления получают не только ученые, но также преподаватели и студенты географических факультетов.
Какой сегодня праздник в народе
Древние славяне в конце марта смотрели за поведением птиц и состоянием рек. На основе наблюдений составили приметы про эту дату:
- если уже прилетели ласточки, то будет очень погожий апрель;
- пернатые купаются в лужах - к пасмурной погоде;
- если водоемы вышли из берегов, то скоро начнется период дождей;
- утренний туман предвещает хороший урожай фруктов.
Кроме того, в праздник 28 марта обычно распускалась мать-и-мачеха. Из нее варили отвар, который, по народным верованиям, способен исцелить любую болезнь. Цветок не только клали в чай, но также носили его с собой для защиты от беды.
Что нельзя делать сегодня
У этой даты есть необычный запрет - не стоит выяснять отношения и ссориться возле воды, то есть у реки, озера или колодца. Такие люди в будущем никогда не помирятся. Также верующим не стоит забывать, какой сегодня церковный праздник и что он выпадает на Великий пост. А это означает, что употребление животной пищи сейчас не допускается.