Украинские удары по нефтяным объектам РФ могут увеличить доходы Кремля, - The Spectator

Сейчас план Украины, вероятно, не приводит к желанному результату.

Каждый дрон, запущенный Украиной по объектам российской нефтяной промышленности, призван лишить Кремль средств для ведения войны. Многие удары были точными и нанесли значительный ущерб России.

Как пишет The Spectator, на данный момент план Украины, вероятно, не приводит к желанному результату. РФ получает деньги, когда нефть добывается из-под земли, а не когда она покидает страну.

Удары Украины оказались очень результативными

В издании отметили, что план Украины заключается в том, чтобы лишить Москву бюджетных доходов, финансирующих ее военную машину. Логика проста: сорвать экспорт нефти, сократить доходы и ограничить военные усилия РФ.

По данным Reuters, по меньшей мере 40% мощностей России по экспорту сырой нефти, составляющие примерно 2 миллиона баррелей в день, в настоящее время не работают. Это результат атак украинских дронов в сочетании с остановкой нефтепровода "Дружба" и борьбой с теневым флотом нефтяных танкеров, скрывающихся в европейских водах.

В издании добавили, что только в ночь на 22 марта украинские дроны нанесли удар по Приморску, крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтике, в результате чего загорелась нефтебаза. Спустя два дня был атакован терминал в Усть-Луге, обрабатывающий около 700 000 баррелей нефти в сутки.

Украина не смогла добиться главной цели

В издании подчеркнули, что у стратегии Украины есть серьезный недостаток, который становится неизбежным в условиях нынешней глобальной ситуации с поставками нефти.

Журналисты напомнили, что в январе 2024 года РФ завершила реформу налогообложения нефти, полностью отменив экспортные пошлины. Федеральные доходы от нефти теперь поступают почти исключительно за счет налога на добычу полезных ископаемых, рассчитываемого как произведение цены на объем добычи, а не экспорта.

Только в 2025 году федеральный бюджет РФ пополнился примерно на 108 млрд долларов за счет нефтяных доходов. В издании напомнили, что тогда стоимость нефти марки Urals составляла в среднем от 62 до 65 долларов за баррель.

Теперь же цена нефти марки Urals превышает 100 долларов за баррель. Пока Ормузский пролив остается закрытым для многих стран из-за войны в Иране, российские экспортные маршруты через Балтику и трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан в Китай остаются совершенно незатронутыми.

В издании отметили, что покупатели, отчаянно нуждающиеся в поставляемых баррелях, перебивают традиционную скидку на нефть марки Urals. Среднемесячный показатель за март, на основе которого рассчитывается нефтяной налог, вероятно, будет в диапазоне от 85 до 90 долларов за баррель - почти на 50% выше среднего показателя февраля, составлявшего 56,50 доллара.

В издании подсчитали, что каждый рост цены на нефть марки Urals на 10 долларов при текущих темпах добычи добавляет примерно 1,5 млрд долларов к ежемесячным доходам России от налога на добычу нефти. Ожидается, что рост средней цены принесет российскому федеральному бюджету дополнительные 4,5 млрд долларов только в марте - даже с учетом сокращения объемов экспорта.

Более того, если цена на российскую нефть останется высокой в течение четырех месяцев, что многие энергетические аналитики сейчас считают базовым сценарием, это принесет бюджету дополнительные доходы, эквивалентные 0,8% ВВП России, добавили в издании.

Кроме того, в издании отметили, что РФ уже приостановила запланированные изменения в своих фискальных правилах, определяющих, какая часть денег, отложенных в государственном резервном фонде, должна быть потрачена. Есть вероятность, что Москва также может пересмотреть сокращение расходов.

В издании резюмировали, что Украина фактически еще больше усугубляет глобальный шок предложения нефти. Если сбой окажется кратковременным, возможный скачок будет сглажен за счет усреднения цены на нефть за весь месяц. Журналисты считают, что стратегия ударов по российским нефтяным объектам имела смысл, если бы нефть стоила 65 долларов за баррель, но при цене 110 долларов за баррель арифметика работает в обратную сторону.

Украина поразила нефтяной терминал в Приморске и НПЗ в Башкортостане

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 22 марта и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В частности, был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области.

Также Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе. В Генштабе отметили, что "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил.

