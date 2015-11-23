У Путина призвали восстановить электроснабжение Крыма

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы пока не имеем какой-либо информации… о том, принимаются ли какие-либо меры, а главное - когда они дадут результат, когда электроснабжение будет восстановлено, хотя мы призываем восстановить», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ реагировать, если Украине в ближайшее время не удастся наладить электроснабжение.

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По словам Пескова, «безусловно, случаются какие-то чрезвычайные ситуации, но при этом в любой стране есть экстренные службы, которые имеют возможность срочно ликвидировать последствия тех или иных техногенных, или рукотворных, или природных ситуаций».

«Безусловно, российская сторона предпринимает все необходимые меры… с тем, чтобы в той мере, в какой это возможно, компенсировать эту аварийную ситуацию», - сказал пресс-секретарь Путина.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электроопор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других ЛЭП.

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что из-за повреждения линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно прекратила поставку электричества в два района Херсонской области, Автономную республику Крым, также возникла опасность для обеспечения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают препятствовать доступу энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным ЛЭП. Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.