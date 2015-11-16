В Кремле прокомментировали встречу Путина и Обамы: она не стала переломной

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Понимаете, это абсолютно, наверное, нереалистично ожидать, чтобы двадцатиминутная встреча могла ознаменовать собой перелом в двусторонних отношениях. Двусторонние отношения такие, какие они есть. Разногласия такие, какие они есть. И в то же время, скажем так, понимание безальтернативности диалога двустороннего, хотя бы для обсуждения имеющихся проблем, тоже таковое, какое оно есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле относятся к встрече Путина и Обамы, и можно ли назвать ее переломной в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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"Поэтому, наверное, ошибочно думать, что возможно за 20 минут перевернуть двусторонние отношения - конечно, это невозможно, но сама по себе беседа действительно носила конструктивный характер", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что во время неформальных переговоров Барака Обамы и Владимира Путина на саммите "двадцатки" в Турции обсуждались пути решения конфликтов в Украине и Сирии.