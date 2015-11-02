Завтра силовики расскажут Раде о задержании Корбана и деле "бриллиантовых" прокуроров - Луценко

Об этом сообщил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко журналистам после Согласительного совета парламента.

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"Завтра прокурор приглашен в Верховную Раду вместе с другими силовиками для информирования Верховной Рады по двум вопросам: информация по делу так называемых "бриллиантовых" прокуроров, второе - по задержанию Корбана и, возможно, других людей, которые называют себя политиками", - сказал Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обратился к руководителям Генеральной прокуратуры и СБУ с просьбой проинформировать парламент о событиях в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски у членов УКРОПа. Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Позже стало известно, что Корбан содержится в следственном изоляторе СБУ.