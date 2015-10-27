Шокина зовут в Раду объяснять давление на следователей по делу "бриллиантовых" прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комитет принял на своем заседании.

Заслушав информацию представителей следствия, члены комитета единогласно решили проинформировать президента Украины о фактах давления в этом деле, обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману с просьбой заслушать генерального прокурора Украины Виктора Шокина по поводу расследования этого дела, а также обратиться к генпрокурору выполнить его обязанность и обеспечить условия независимого следствия по делу.

О давлении на следственную группу и работников СБУ, которые задействованы в расследовании уголовного производства в отношении "бриллиантовых прокуроров” Шапакина и Корнийца, заявил на заседании комитета заместитель генпрокурора Виталий Касько.

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"Давление на тех, кто инициировал и расследует дело Шапакина и Корнийца, усилилось. В частности, на следователей с генеральной инспекцией процессуального прокурора... давление на следователей, процессуального прокурора, следователей генеральной инспекции осуществляется и со стороны руководства управления внутренней безопасности Генпрокуратуры. И по отношению ко мне месяц осуществляли негласную проверку, в том числе управление внутренней безопасности. Таким образом, я могу сделать вывод, что руководство Генпрокуратуры не останавливается ни перед чем, чтобы запугать следователей”, - сказал Касько.

Он также сообщил, что "у нас есть информация, что в отношении Виктора Николаевича Трепака (первый заместитель председателя СБУ, начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который вместе с подчиненными задействован в рассмотрении дела — УНИАН) возбуждено уголовное производство за якобы разглашение государственной тайны. Это свидетельствует о том, что делается все, чтобы отбить желание делать что-то дальше тем, кто работает в этом деле”.

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Также Каско проинформировал членов комитета, что ранее закрытое уголовное производство по факту якобы совершения противоправных действий одним из сотрудников следственной группы в этом деле сейчас пытаются возобновить через суд.

Кроме того, Касько отметил, что в отношении членов следственной группы применяется практика предоставления каких-то письменных объяснений и приглашения на "профилактические собеседования”.

В свою очередь присутствовавший на заседании комитета первый замглавы СБУ Трепак сказал: "Мы хорошо знаем и осознаем риски и опасности, но у нас было убеждение, что так надо делать (когда начинали расследовать это дело — УНИАН). Особенности этого дела вынудили нас действовать нестандартно в пределах Уголовного процессуального кодекса. В этом деле есть противодействие расследованию и это вполне понятно, но не совсем ожидали мощного противодействия, что свидетельствует о степени коррумпированности этой системы (органов прокуратуры - УНИАН)".

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По словам Трепака, сотрудники СБУ продолжают документировать связи основных фигурантов в деле. "На сегодняшний день мы самостоятельно способны выдержать это противодействие, и делаем все, чтобы это дело было в суде”, - заверил один из руководителей СБУ.

В то же время присутствовавший на заседании комитета главный военный прокурор Анатолий Матиос отверг обвинения своих коллег в давлении на них. "Каких-либо оснований говорить о давлении моим коллегам Виктору Николаевичу и Виталию Викторовичу нет. Это дело действительно должно быть направлено в суд... Ситуации, которые есть, они являются ежедневными и происходят постоянно, поскольку всегда есть заинтересованные лица. Если у кого-то есть страх что-то расследовать, тогда не надо ничего делать”, - отметил Матиос.

Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности. "Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 150 тысяч грн", - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шпакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.