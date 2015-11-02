Гройсман попросил ГПУ и СБУ проинформировать Раду о событиях в Днепропетровске

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента. "Я хочу обратиться сегодня к генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности Украины, чтобы они проинформировали украинский парламент о том, какие события происходили в субботу в Днепропетровске, какова сейчас общая ситуация в этом вопросе, - для того, чтобы народные депутаты Украины могли дать оценку всем тем событиям, которые происходили, о которых мы с вами проинформированы из средств массовой информации", - сказал спикер.

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Кроме того, Владимир Гройсман сообщил, что в сегодняшнем заседании Согласительного совета принимает участие Пэт Кокс, который возглавляет миссию по реформированию Верховной Рады, действующий в рамках реализации меморандума, подписанного совместно с президентом Европарламента Мартином Шульцем.

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски у членов УКРОПа. Обыски прошли в доме у лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также у председателя правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбана содержится в следственном изоляторе СБУ.