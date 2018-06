Тимошенко знает, что Черноморский шельф могут перепродать Газпрому

Компания Vanco (США) планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас ведутся переговоры о перепродаже этих шельфов, в том числе и с участием «Газпрома», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, то что «Газпром» может быть одним из покупателей. «Это, мне кажется, вероятный шанс», – отметила она.

Премьер подчеркнула, что не имеет права кого-либо обвинять, а просто констатирует, что Президент был в курсе такого развития ситуации.

Напомним, в апреле председатель правления - президент компании Vanco Energy Company (США) Джин Ван ДАЙК опровергал информацию, что компания Vanco Prykerchenska Ltd. намерена передать права на разработку Прикерченского нефтегазоносного участка в украинской части шельфа Черного моря российскому «Газпрому» либо другой компании.

«Эта информация мне неизвестна. Я не обращался в «Газпром», и «Газпром» ко мне тоже не обращался. И я ни одного контакта по этому поводу не имел», - сказал он.

Дж. Ван ДАЙК также опроверг информацию, озвученную с трибуны Верховной Рады премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, о том, что компания Vanco зарегистрирована на 4 студенток.

«Я допускаю, что это может быть следствием слабой осведомленности премьер-министра со стороны ее советников», - сказал он.

Дж. Ван ДАЙК подчеркнул, что правительству были предоставлены в установленном порядке учредительные документы компаний Vanсo Energy Company, Vanсo International Ltd, Vanco Prykerchenska Ltd. При этом он добавил, что Vanco Prykerchenska на 100% принадлежит компании Vanco Energy Company, собственником которой он и является.

Он также отметил, что его компания своевременно и в полном объеме выполняет обязательства по СРП. «Украина никогда так не была близка к энергетической независимости. Но для успешности проекта нужна не только работа профессионалов его компании, но и «энтузиазм со стороны правительства», - сказал Дж. Ван ДАЙК.

Справка УНИАН. Vanco Prickerchenska Ltd. и Vanсo International Ltd. - дочерние предприятия Vanсo Energy Company, которая специализируется на геологических и геофизических исследованиях перспективных участков шельфа, глубоководном бурении. Офис Vanсo Energy находится в г. Хьюстон (США).

Vanсo International Ltd выиграла в 2006 г. открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения, Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению своему связанному лицу - Vanco Prickerchenska Ltd.

Министерство охраны окружающей природной среды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать специальное разрешение (№3183 от 5 декабря 2007 года) на пользование недрами компании Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологические изучение, в т.ч. опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря.

Соответствующий приказ Минприроды (№226 от 25 апреля 2008 года) обнародован на сайте министерства.

В документе отмечается, что такие меры приняты в связи с наличием оснований для аннулирования специального разрешения на пользование недрами.

Прикерченский участок (площадью 12,96 тыс. кв. км) - одна из перспективных, но малоисследованных частей украинского глубоководного шельфа с глубинами воды от 300 м до свыше 2000 м. Участок размещен в экономической зоне Украины на расстоянии 13 км от береговой линии Керченского полуострова.

От заключенного на 30 лет соглашения Украина ожидает инвестиций более чем на 15 млрд. долл. для геологического изучения и добычи углеводородов, а также добычи свыше 200 млн. тонн углеводородов. Планируется, что реализация проекта обеспечит свыше 200 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет и создание нескольких тысяч новых рабочих мест.