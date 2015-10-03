Меркель связала выполнения Минских договоренностей с восстановлением суверенитета Украины, но без Крыма

Это вытекает из ответа канцлера на вопрос, существует ли связь между ситуацией в Сирии с Минскими договоренностями, которое прозвучало на пресс-конференции по результатам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в пятницу в Париже, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Во-первых, никакой связи нет. Когда Украина восстановит суверенитет не по Крыму, но по другой части страны, этот процесс (выполнение Минских договоренностей) будет завершен", - сказала она.

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По убеждению Меркель, тот факт, что эти переговоры состоялись, является "символом того, что мы продвигаемся вперед".

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров "нормандской четверки" были достигнуты парижские договоренности. "Теперь есть не только минские гарантии, но и так называемые "парижские гарантии", потому что договоренности будут выполняться", - отметила канцлер.