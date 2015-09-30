Суд по делу Савченко продолжится завтра

Об этом в Twitter написал один из ее адвокатов Николай Полозов.

«Сегодняшнее заседание завершилось обрывом видеосвязи с Петербургом… Связь с Петербургом и потерпевшим Талалаевым внезапно прервалась на вопросах защиты», - написал он.

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Полозов сообщил, что суд возобновит слушания завтра в 11.00.

Адвокат также сообщил, что во время видеосвязи «потерпевший Талалаев рассказал, что однажды ему внезапно позвонили и предложили стать участником уголовного дела».

Кроме того, Полозов отметил, что сегодня был допрошен еще один «потерпевший», и назвал его показания противоречивыми.

«Показания потерпевшего Чумакова противоречивые… Он родственник допрошенных вчера потерпевших Дмитриевой и Бурыка. Гражданин Украины. Показания Чумакова в 2015 году выполнены под копирку с показаниями Дмитриевой и Бурыка, допрошенных ранее, вплоть до запятых… Чумаков допрашивался дважды. В 2014 и в 2015 г. В показаниях есть противоречия. Причем, Чумаков заявил, что через год он события помнил лучше», - написал адвокат.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.