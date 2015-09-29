Опубликовано видео похищения Надежды Савченко летом 2014 года

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, в суде российского города Донецк началось второе заседание по делу Савченко, на котором она будет давать показания.

"Итак, сегодня день второй. На суде в Донецке Савченко даст показания. Собственно, она расскажет все, как было", - отметил Фейгин.

На первом заседании суда 22 сентября Савченко заявила, что не признает свою вину по сфабрикованному уголовному делу и готова давать показания на "детекторе лжи".

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.