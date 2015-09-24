Армия должна иметь полную совместимость с силами стран-членов НАТО до 2020 года - Военная доктрина

Об этом говорится в Военной доктрине, текст которой опубликован на сайте президента страны. "Приоритетной задачей углубления сотрудничества с НАТО является достижение к 2020 году полной совместимости Вооруженных Сил Украины с соответствующими силами государств − членов НАТО", - отмечается в доктрине.

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Вместе с этим, пдчеркивается, что углубление сотрудничества с НАТО предусматривает "развитие многосторонних отношений в рамках современных механизмов НАТО, в частности в рамках совместной с ЕС политики безопасности и обороны, Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Северо-Атлантического договора, программы "Партнерство ради мира", Концепции оперативных возможностей НАТО (КОМ/ОСС), Процесса планирования и оценки Сил НАТО (ППОС/PARP) и средиземноморского диалога".

Украина должна надежно выполнять взятые на себя партнерские обязательства, брать на себя пропорциональную долю ответственности в совместных с НАТО операциях.

В доктрине определена необходимость обеспечения подготовленности личного состава, технической совместимости вооружения, военной и специальной техники, а также оперативной совместимости подразделений Вооруженных Сил Украины и государств − членов НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО (КОМ/ОСС).

"Украина в кратко - и среднесрочной перспективе параллельно с обеспечением технической и оперативной совместимости сил обороны с вооруженными силами государств − членов НАТО будет осуществлять трансформацию и адаптацию документов оборонного планирования, оперативного и боевого управления, уставов и наставлений к стандартам НАТО с учетом опыта антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в Военной доктрине.

Предполагается углубление кооперации и сотрудничества с НАТО и ЕС в сфере разведки по противодействию агрессивной политике Российской Федерации, международным террористическим, религиозно-экстремистским и преступным организациям, борьбы с киберпреступностью предполагает привлечение помощи разведывательных структур НАТО и ЕС.

Также указана необходимость углубления кооперации с государствами−членами НАТО и ЕС по вопросам реформирования разведывательных органов Украины, привлечение для ресурсного обеспечения таких реформ средств трастовых фондов НАТО, получения доступа к информационным сетям, которые пополняются за счет разведывательной информации из разных источников, в том числе от государств−членов НАТО и ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О новой редакции Военной доктрины Украины".