Президент утвердил новую редакцию Военной доктрины Украины

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно документу, актуальной военной угрозой для Украины сегодня является вооруженная агрессия России, что включает временную оккупацию Крыма и агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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"Кроме того, угрозами выступают наращивания военной мощи РФ в непосредственной близости к государственной границы, в том числе возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории Крыма; милитаризация временно оккупированной территории, присутствие военного контингента РФ в Приднестровском регионе Молдовы, активизация российскими спецслужбами разведывательно-подрывной деятельности в Украине с целью дестабилизации внутренней ситуации", - говорится в сообщении.

Также угрозой определена деятельность на территории Украины не предусмотренных законом вооруженных формирований, направленную на дестабилизацию внутренней социально-политической ситуации в Украине, устрашения населения, лишения его воли к сопротивлению, нарушения функционирования органов государственной власти, местного самоуправления, важных объектов промышленности и инфраструктуры.

Доктрина определяет военно-политические вызовы, которые могут перерасти в угрозу применения военной силы против Украины, первыми из которых является вмешательство во внутренние дела Украины со стороны России и противодействие реализации европейского выбора Украинского народа, формированию систем коллективной безопасности с участием Украины.

"Определены сценарии, по которым могут быть реализованы угрозы военной безопасности Украины, первый из которых – полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины с решительными военно-политическими целями", - подчеркивается в документе.

Цели и основные задачи военной политики, согласно Доктрине, исходят из того, что "Украина стремится поддерживать дружеские отношения со всеми государствами мира на основе международных договоров, заключенных на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности".

"Военная доктрина предусматривает, что ключевыми задачами создания условий для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины является комплексное реформирование системы обеспечения национальной безопасности до уровня, приемлемого для членства в ЕС и НАТО; создание эффективного сектора безопасности и обороны, что обеспечивает достаточные способности национальной обороны для отпора вооруженной агрессии. Также определены целью – развитие Вооруженных сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств – членов НАТО", - отметили в пресс-службе.