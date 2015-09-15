Бородай: Охране пришлось связать Стрелкова, чтобы увезти обратно в Россию

По словам Бородая, его охране пришлось связать Стрелкова, чтобы увезти обратно в Россию. «Деревенское безумие», сказал Бородай, комментируя личность Стрелкова и его заявления о том, что Россия прекратила поддерживать сепаратистские республики, которые, по его словам, помогла создать, передает Новая газета.

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Как отмечает издание, сейчас Стрелков принимает участие в лекциях вместе с националистами. Бородай же работает в качестве консультанта по связям с общественностью.

Он также подтвердил, что во время своей деятельности на посту главы "ДНР" он отчитывался перед помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Washington Post вспоминает и о бывшем "председателе парламента" так называемой "ЛНР" Марате Баширове: сейчас он занимается налаживанием связей бизнеса с государственными структурами.

Игорь Стрелков и Александр Бородай принимали участие в кампании по аннексии Крыма, а затем возглавили так называемое "правительство ДНР": Бородай стал "премьер-министром", а Стрелков — "министром обороны". В августе, вскоре после крушения в Донецкой области «Боинга», оба покинули свои посты и вернулись в Москву.