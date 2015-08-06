Стрелков оборудовал перевалочный реабилитационный центр боевиков на границе с Украиной (фото)

Об этом говорится в репортаже "Дождя", журналистов которого пустили в сам центр, пишет Украинская правда.

Реабилитационный центр расположен в неприметном доме на окраине Ростова. Почти все, кто там находятся, потеряли на Донбассе конечности.

Координатором центра является некий Игорь, который сам переехал из Донбасса. Снимать свое лицо или лицо тех, кто находится на реабилитации, он запрещает, поскольку "они боятся за безопасность своих семей".

"Женщин здесь почти нет. Редко приезжают жены, матери и сестры. Они стирают, убирают и готовят еду. Без женщин мужчины все делают сами. Неумело обустраивают быт и готовят", - рассказал Игорь.

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Искалеченные боевики даже научились печь хлеб, который собирались назвать "ополченец".

Как выяснили журналисты, это не реабилитационный центр в привычном понимании. Там нет врачей и медперсонала, а боевики живут в центре в ожидании лечения в российских клиниках и санаториях.

Сейчас в доме находится 7 человек. Месяц назад 11 раненых уже получили протезы, и снова отправились на войну.

Почти каждый день Игорь ездит на границу забирать подлеченых боевиков с Донбасса, которые все равно нуждаются в реабилитации.

"Часто приходят заявки на предоставление помощи именно для реабилитации в городах: Москве, Петербурге. Потому что военные госпитали в "Новороссии" не имеют в настоящее время возможности оказывать серьезную медицинскую помощь", - рассказал он.

Игорь ездит на границу на сером УАЗ-452, где возле села Успенка близ границы с Украиной забирает раненых. Проблем с пересечением границы ни у кого нет.

Вместе с журналистами Игорь забирает у границы боевика, которого ранили еще в боях за Донецкий аэропорт.

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Теперь его привезли в Ростовский военный госпиталь, откуда переправят в Москву для дальнейшего лечения.

"На этом миссия Игоря выполнена. Дальше бойца встретят другие представители общественного движения "Новороссия", которое принадлежит Игорю Стрелкову", - рассказывает корреспондент.

Игорь рассказывает, что весь центр содержится за счет организации Стрелкова.

"Все, что мы едим, все, что у нас есть – это все благодаря помощи. Непосредственно финансирование идет от Игоря Ивановича (Стрелкова), от общественного движения "Новороссия". Вся помощь идет только оттуда, финансовая часть", - рассказывает Игорь.

Центр периодически меняет адреса, но чтобы не привлекать внимание, за периметр выходить без особой нужды запрещено.

Время в центре проводят, кто как может, но у всех есть общее правило: постоянно смотреть новости, хотя о Донбассе на российских канал говорят все меньше.