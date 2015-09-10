Суд ЕС в конце сентября рассмотрит иски Арбузова, Клюева и Азаровых об отмене санкций

Запланированы слушания по делам по искам Сергея Арбузова, Сергея Клюева, Эдуарда Ставицкого, Николая и Алексея Азаровых, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Расписание судебных слушаний выглядит следующим образом:

23 сентября 2015 года, 14:30: слушания по делу T-434/14 Сергей Арбузов против Совета ЕС.

24 сентября 2015 года, 9:30: слушания по делу T-341/14 Сергей Клюев против Совета ЕС.

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24 сентября 2015 года, 14:30: слушания по делу T-486/14 Эдуард Ставицкий против Совета ЕС.

30 сентября 2015 года, 9:30: слушания по объединенному делу Т-331/14&Т-332/14 Николай Азаров&Алексей Азаров против Совета ЕС (частично слушания за закрытыми дверями).

"Важно также подчеркнуть, что суд может в любой момент, даже непосредственно перед началом слушаний, принять решение о проведении слушания или его части за закрытыми дверями, как это уже было решено для дела Азарова", - отметили в суде.

Напомним, ЕС ввел в отношении Азарова и ряда других экс-чиновников ограничения в виде ареста активов.