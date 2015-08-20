Украина аннулировала дипломатические паспорта Азарова и 88 экс-чиновников

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"В связи с обращениями СМИ сообщаем, что согласно Положению о дипломатическом паспорте Украины Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта указанных ниже граждан Украины, которые потеряли основания для пользования дипломатическим паспортом и не вернули паспортный документ в МИД в предусмотренный законодательством срок", - отмечается в сообщении.

"Соответствующая работа проводится МИД на постоянной основе во взаимодействии с причастными ведомствами с целью обеспечения соблюдения порядка пользования дипломатическими паспортами Украины. Согласно законодательству Украины, МИД информирует о недействительных дипломатических и служебных паспортах Государственную пограничную службу Украины и Украинское бюро Интерпола", - сказано в сообщении.

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МИД информирует, что пункт 14 Положения о дипломатическом паспорте Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 мая 2015 года №264/2015, устанавливает обязанность лиц, которым оформлен дипломатический паспорт для осуществления служебных командировок за границу, возвращать соответствующий паспортный документ для хранения в МИД в десятидневный срок после окончания заграничной командировки. Нарушение этого требования является основанием для аннулирования дипломатического паспорта.

Также в список лиц вошли сын Азарова Алексей, экс-народные депутаты из Партии регионов Анна Герман, Юрий Иванющенко, Артем Пшонка, Николай Рудьковский, Олег Царев, Артем Щербань, экс-народный депутат от КПУ Оксана Калетник, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Кроме того, в список вошли представитель бывшего президента Виктора Януковича в Верховной Раде Игорь Мирошниченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка и экс-министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник.

Также в списке значатся Сергей Аверченко, Нурулислам Аркаллаєв, Руслан Бадаев, Ирина Бережная, Руслан Богдан, Владимир Бойко, Виталий Борт, Сергей Буряк, Иван Бушко, Геннадий Васильев, Олег Гелевей, Михаил Герасимчук, Эдуард Гурвиц, Виталий Данилов, Борис Дейч, Владимир Демишкан, Николай Демянко, Александр Доний, Александр Егоров, Александр Един, Виктор Жеребнюк, Александр Зац, Роман Илык, Виталий Калюжный, Василий Ковач, Павел Корж, Александр Корнейчук, Игорь Кривецкий, Юрий Крук, Александр Кузьмук, Алексей Кунченко, Владимир Купчак, Владимир Куренной, Степан Курпиль, Анжелика Лабунская, Николай Левченко, Алексей Лелюк, Владислав Лукьянов, Владимир Макеенко, Леонид Макул, Владимир Малышев, Игорь Марков, Владимир Медяник, Евгений Мельник, Лев Миримский, Андрей Мищенко, Александр Мочков, Сергей Мошак, Нвер Мхитарян, Юрий Одарченко, Владимир Олийнык, Валерий Омельченко, Михаил Опанащенко, Леся Оробец, Владимир Пилипенко, Андрей Пинчук, Василий Поляков, Игорь Рыбаков, Владимир Сальдо, Олег Сиротюк, Ольга Сикора, Григорий Смитюх, Николай Солошенко, Николай Сорока, Владимир Струк, Иван Ступак, Виктор Тихонов, Сергей Топалов, Геннадий Федоряк, Александр Фищук, Петр Цыбенко и Виталий Чудновский.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту заявлений так называемого «Комитета спасения Украины» (КПУ), созданного в Москве экс-главой украинского правительства Николаем Азаровым.