В Нацгвардии уточнили: под Радой ранены 69 их бойцов

Об этом информирует официальный сайт НГУ.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

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Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

122 человека, по данным МВД, получили ранения.

Согласно ранее озвученным данным, было ранено около 50 военнослужащих Нацгвардии, один боец погиб.