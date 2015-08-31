В Нацгвардии уточнили: под Радой ранены 69 их бойцов
18:52, 31 августа 2015Политика
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Среди раненых под зданием Верховной Рады Украины в настоящее время 69 военнослужащих Национальной гвардии, которые проходят службу в воинских частях Киевского гарнизона.
Среди раненых под Радой сейчас 69 нацгвардійців / Фото УНИАН
Об этом информирует официальный сайт НГУ.
Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.
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Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.
122 человека, по данным МВД, получили ранения.
Согласно ранее озвученным данным, было ранено около 50 военнослужащих Нацгвардии, один боец погиб.
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