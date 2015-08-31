Аваков опроверг сообщения о гибели срочника Нацгвардии от пули - его убил осколок гранаты
16:53, 31 августа 2015Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем твиттере опроверг сообщение Антона Геращенко, что солдат-срочник Нацгвардии погиб от огнестрельного ранения.
скриншот твиттер-страницы Арсена Авакова
«))) Погибший солдат Дебрин -24 лет - из Херсона - все-таки осколок в сердце, не пуля. Задержанный гранатометчик - свободовец из Сичи», - говорится в верифицированном твиттере главы МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, первым о смерти солдата от пулевого ранения сообщил нардеп Антон Геращенко. На данный момент Геращенко свое сообщение уже отредактировал, убрав из него слова об огнестрельном ранении.
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