Яценюк потребовал пожизненного срока для бросившего гранату в бойцов Нацгвардии (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении по поводу сегодняшних событий возле парламента.

Яценюк потребовал не только расследовать, но и наказать виновного.

"Как гражданин страны, я требуют в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса Украины пожизненного заключения для лица, которое бросило гранату, вследствие чего погиб срочник Национальной гвардии", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

Погиб боец Нацгвардии. Еще 122 человека, по данным МВД, получили ранения.