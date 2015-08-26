Следующая встреча Трехсторонней контактной группы планируется на 8 сентября - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Представитель ОБСЕ проинформировал, что результаты возможного достижения прекращения огня на Донбассе к началу нового учебного года в школах будут рассмотрены 8 сентября.

"Будем рады и об этом поговорить в следующий раз 8 сентября", - сообщил Сайдик.

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При этом он рассказал, что рабочая подгруппа Трехсторонней контактной группы по политическим вопросам обсудила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Политическая подгруппа обсудила вопрос закона об особом статусе отдельных районов на Донбассе и договорилась, что встречи будут проходить в сентябре еженедельно", - заявил Сайдик.