Контактная группа проводит переговоры по Донбассу с представителями боевиков - МИД Беларуси

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter, "начались консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске около 14.45 началась встреча участников Трехстороннеq контактной группы.

25 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась об отводе танков и оружия калибром менее 100 мм на Донбассе, но соглашение не было подписано.

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В конце июля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что соглашение об отводе от линии соприкосновения артиллерии калибра менее 100 мм, минометов и танков должно быть подписано не позднее 3 августа и имплементировано после этого в течение 10 дней.

25 августа Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили необходимость скорейшего заключения соглашения об отводе от линии соприкосновения на Донбассе оружия калибром менее 100 мм.