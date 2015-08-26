Съезд партии "УКРОП" по выдвижению кандидатов в депутаты на местных выборах состоится в Киеве 12 сентября - Корбан
Съезд политической партии "Украинское объединение патриотов" "УКРОП", на котором будут оглашены имена кандидатов в депутаты на местных выборах во всех областях Украины, состоится в Киеве 12 сентября.
Об этом председатель политического совета партии "УКРОП" Геннадий Корбан сказал во время презентации нового фирменного стиля партии.
"На сегодняшний день "Украинское объединение патриотов" (УКРОП) практически зарегистрировало все областные, районные и городские организации нашей партии по всей стране", - cказал Корбан, отметив, что партийные ячейки созданы во всех областных центрах. Их количество составляет 493 районных и городских организаций. В этих местах партия "УКРОП" намерена принимать участие в местных выборах.
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"Во всех крупных областных центрах "Украинское объединение патриотов" будет выдвигать свои кандидатуры в мэры городов: Днепропетровск, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск... и безусловно наша команда будет выдвигать представителя на мэра Киева и представителей в Киевсовет", - заявил Корбан.
При этом он отметил, что имена кандидатов в депутаты от партии будут оглашены на съезде партии. "Они будут озвучены и выдвинуты на съезде партии, который состоится в Киеве 12 сентября 2015 года", - подчеркнул председатель партии "УКРОП".
Во время съезда будет представлена и передана общественности для обсуждения политическая программа партии.
Напомним, что ранее "Украинское объединение патриотов – УКРОП" завершило оформление местных организаций по всей Украине и готовится представить в ближайшее время на съезде программу партии.
"Мы пойдем на местные выборы и покажем стране, что перспектива есть, что у страны есть будущее", – сказал Корбан.