Съезд партии "УКРОП" по выдвижению кандидатов в депутаты на местных выборах состоится в Киеве 12 сентября - Корбан

Об этом председатель политического совета партии "УКРОП" Геннадий Корбан сказал во время презентации нового фирменного стиля партии.

"На сегодняшний день "Украинское объединение патриотов" (УКРОП) практически зарегистрировало все областные, районные и городские организации нашей партии по всей стране", - cказал Корбан, отметив, что партийные ячейки созданы во всех областных центрах. Их количество составляет 493 районных и городских организаций. В этих местах партия "УКРОП" намерена принимать участие в местных выборах.

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"Во всех крупных областных центрах "Украинское объединение патриотов" будет выдвигать свои кандидатуры в мэры городов: Днепропетровск, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск... и безусловно наша команда будет выдвигать представителя на мэра Киева и представителей в Киевсовет", - заявил Корбан.

При этом он отметил, что имена кандидатов в депутаты от партии будут оглашены на съезде партии. "Они будут озвучены и выдвинуты на съезде партии, который состоится в Киеве 12 сентября 2015 года", - подчеркнул председатель партии "УКРОП".

Во время съезда будет представлена и передана общественности для обсуждения политическая программа партии.

Напомним, что ранее "Украинское объединение патриотов – УКРОП" завершило оформление местных организаций по всей Украине и готовится представить в ближайшее время на съезде программу партии.

"Мы пойдем на местные выборы и покажем стране, что перспектива есть, что у страны есть будущее", – сказал Корбан.