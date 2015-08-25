"УКРОП" создал местные парторганизации по всей стране и идет на выборы

"Украинское объединение патриотов – УКРОП" завершило оформление местных организаций по всей Украине и готовится представить в ближайшее время на съезде программу партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель Политсовета "УКРОПа" Геннадий Корбан.

"У "Украинского объединения патриотов" зарегистрированы областные, городские и районные организации по всей стране. Мы пойдем на местные выборы и покажем стране, что перспектива есть, что у страны есть будущее", – сказал Корбан в эфире телеканала "NewsOne" в понедельник вечером.

По его словам, стране нужна новая реальная сила, которая проведет решительные реформы, построит армию, повысит социальные стандарты. Политик сообщил, что для реализации этих целей у партии есть четкая программа и в ближайшее время на съезде партии она будет вынесена на общественное обсуждение "и вся страна сможет с ней ознакомиться".

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