Российский продюсер признался, что телеканалы преднамеренно очерняли лидеров Майдана в своих эфирах

Об этом продюсер рассказал бывшему заместителю главного редактора канала "Россия 24" и "Россия 2" Александру Орлову, уволенного с телевидения в июле 2013 года за посты в поддержку Алексея Навального, пишет Colta.ru.

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"Я работал на программе "Специальный проект", ушел оттуда год назад. Но я успел застать апрель и май — отделялся Крым, начались первые люстрации после Майдана. У нас был заказ на фильм "Дорогая, у меня революция!" — мы пытались актуальную тему Украины поднять с несколько иного ракурса, с личной стороны: взяли всех лидеров революции", - рассказывает продюсер.

По его словам, стояла задача продемонстрировать, как чувствуют себя жены "положительных крымских и отрицательных лидеров Майдана", когда муж говорит «дорогая, у меня революция», как это переживается семьей.

"Для отрицательных персонажей (лидеров Майдана - УНИАН) искали не положительные характеристики, что у него жена, дети и мама, а что у него любовницы, личная жизнь со знаком минус", - делится подробностями российских медийщик.

Кроме этого, как он отметил, русским каналам было нереально подойди к лидерам Майдана.

"Мы не могли отправить туда нашу съемочную группу, аккредитация была только у новостных редакций, всех остальных, включая документальных, и тогда, и сейчас в Украину не пускают", - подчеркнул он.

Так, по словам медийщика, приходилось самостоятельно что-то додумывать о лидерах Майдана.