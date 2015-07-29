Путинские СМИ озвучили галлюцинации очередных "экспертов" по Боингу: его взорвали изнутри

Соответствующие выводы опубликовал пропагандистский канал LifeNews, которому такая версия может "на первый взгляд показаться и вовсе фантастической", ссылаясь на "эксперта" федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергея Соколова.

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Отмечается, что Соколов, предоставив некую "сенсационную" запись переговоров пилота боевого самолета Су-27 с офицером пункта боевого управления, подчеркнул: "Я практически уверен, что самолет был уничтожен изнутри, и это была спецоперация".

Согласно сообщению, дабы расшифровать запись переговоров журналисты путинского канала обратились за помощью к очередному "эксперту" - Ивану Иванову, за плечами которого "сотни боевых и учебных вылетов".

"Когда наводится офицером боевого управления самолет-перехватчик, часто говорят "цель". Но в некоторых ситуациях, когда цель не боевая, не характерная иногда, используются такие слова, как "большой", например" — пояснил "эксперт".

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В редакции пропагандистского канала считают, что "на записи, пилоту подсказывают координаты другого самолета с земли, через несколько минут летчик докладывает о визуальном контакте с пассажирским лайнером и получает инструкции".

Как отмечается, "сенсационная" запись попала в руки "эксперта" еще в прошлом году, в электронном виде, опубликовывать ее тогда было нельзя".

"Мы понимали, что, если мы будем иметь дело с Гаагой или международным расследованием, потребуется непосредственно источник, именно поэтому мы выкупили у сотрудников СБУ бабину с проволокой, на которую записаны эти разговоры", — рассказал подробности "эксперт".

Отмечается, что на "сенсационную" пленку исследовательскому центру пришлось потратить 250 тысяч долларов, а "отдать такие деньги они решились, лишь когда полностью убедились, что источник заслуживает доверия, а запись подлинная".

Вместе с тем, по данным издания, версии о том, что малайзиский "Боинг" был уничтожен взрывом изнутри, придерживается еще один "независимый технический эксперт Юрий Антипов", который изначально подвергал критике предыдущие версии крушения лайнера и, "когда обнародовали данные черных ящиков, он еще больше убедился в своей версии".

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"Полное обнуление в одной временной точке всех приборов", — сделал вывод "эксперт".

По информации путинского канала, "как показывает практика, после попадания в самолет ракеты или снаряда самописцы еще несколько секунд или даже минут фиксируют переговоры пилотов, параметры давления, скорости и другие данные полета. Дело в том, что провода черных ящиков продублированы трижды, и повредить их все одномоментно, тем более осколочным снарядом, невозможно".

Кроме того, как отмечается, "эксперта" изначально смутило расположение обломков лайнера: "На схеме разлета обломков на земле видно, что от точки где самолет еще существовал невредимым, часть обломков оказалась гораздо левее, а что самое важное — сзади".

Далее в подтверждение "экспертной" версии в редакции прибегли к законам физики: "Самолет шел со скоростью около 900 километров в час. Согласно законам физики, инерция должна была протащить вперед все обломки, но этого не произошло".

"Никаким внешним взрывом, ракетой, самолетом, обломки не могут быть отброшены назад", — говорит "эксперт".

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"Пока все спорили о том, из какого оружия расстреляли нос "Боинга", "эксперт" Антипов "внимательно изучал обшивку лайнера. По его мнению, даже на фотографиях можно увидеть почерк бомбы, взорванной внутри".

"Характерное выдавливание иллюминатора, это иллюминатор пассажирского салона. То есть в самом салоне было кратковременное давление, способное выдавить обшивку", - процитировали в сообщении "эксперта" Антипова.

Как сообщал УНИАН, ранее Россию обвиняли в обнародовании лживых условий катастрофы малайзийского Боинга.