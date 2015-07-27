В ДТП с участием главы КС погиб ребенок, Аваков обвиняет в аварии автомобиль судьи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня журналистам в Киеве.

"Вчера был инцидент в Полтавской области – автомобильная авария, в которой принимало участие два автомобиля, один из которых принадлежал главе Конституционного суда, у него есть водитель. У нас есть трое погибших от этого столкновения", - заявил он.

"Глава Конституционного суда находится в больнице", - отметил Аваков.

"Идет следствие, и предварительные выводы следователей говорят о том, что неправа была, нарушала правила машина, в которой находился глава Конституционного суда", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВ аварии на Полтавщине тяжело травмирован глава Конституционного суда, еще двое людей погиблиКак сообщал УНИАН, вечером 26 июля на 320-м километре автодороги "Киев - Харьков" произошло ДТП с тяжкими последствиями.

По предварительным данным ГАИ, столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Nissan Sunny и ВАЗ.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого же автомобиля, водитель и пассажир автомобиля Toyota получили телесные повреждения. Травмированные госпитализированы в больницу.

В числе пострадавших - председатель КС Юрий Баулин, который ехал в Toyota Camry.

При этом по данным МВД, сначала в ДТП погибли двое человек, позже еще одна жертва аварии умерла в больнице.

"Еще двое пассажиров "Nissan" - травмированы и были доставлены в больницу, среди которых 12-летний ребенок, который от полученных травм скончался в детской городской клинической больнице города Полтавы", - говорится в сообщении.