Представитель Европарламента: РФ должна понять неотвратимость наказания за военные преступления в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом Брок заявил сегодня во время встречи с председателем ВР Владимиром Гройсманом.

«Необходимо побудить Россию, чтобы она понимала свою ответственность за военные преступления и нарушение международного права, за создание гуманитарных и социальных проблем», - заявил Брок.

«Надо применять санкции, чтобы Российская Федерация понимала неотвратимость наказания», - добавил он.

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Также Гройсман во время встречи с делегацией депутатов ЕП во главе с Броком сообщил о ходе проведения конституционной реформы.

По словам спикера, направлением в Конституционный Суд законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины мы начали процесс, который позволит провести водораздел между постсоветским централизованным прошлым и европейским демократическим будущим Украины.

«Мы плодотворно работали над этой ключевой реформой с Советом Европы и Венецианской комиссией, и ее положительное заключение показало, что мы на правильном пути», - отметил председатель Верховной Рады.

В свою очередь Брок отметил, что «большие страны лучше управляются, если они децентрализованы».

«Реформа судебной системы и местного самоуправления - это ключевые элементы трансформаций», - добавил он.

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Председатель Комитета по иностранным делам также отметил, что европейские институты «очень положительно относятся к процессу децентрализации в Украине».

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что децентрализация является «не только и не столько выполнением Минских договоренностей, а потребностью Украины построить надлежащую систему управления на базе развития местного самоуправления».

При этом он сообщил, что законопроект о внесении изменений в Основной Закон также направлен на выполнение Минских договоренностей, поскольку предусматривает норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

В связи с этим Брок отметил, что «становится очевидным, что если Минские договоренности не выполняются, то это ошибка не Киева».

Стороны были единогласны в необходимости принятия мер для того, чтобы заставить Российскую Федерацию выполнять Минские договоренности в полном объеме.

Как сообщал УНИАН ранее, Эльмар Брок назвал большой ошибкой поездку французских депутатов в оккупированный Крым. Брок отметил, что это не означает ни признания аннексии полуострова, ни изменения позиции Евросоюза и Франции.