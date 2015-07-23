Брок назвал большой ошибкой визит французских депутатов в аннексированный Крым

Об этом председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок заявил в интервью украинской редакции "Немецкой волны". "Считаю это большой ошибкой, поскольку если я правильно понял Тьерри Мариани (глава делегации, которая собралась в Крым. - Ред.), он говорит, что исторически там "все правильно". Но по такой логике в Европе можно было бы насчитать с сотню территорий, за которые можно снова развязывать войны", - сказал политик.

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На вопрос журналиста, может ли эта поездка означать определенное признание аннексии Крыма, Эльмар Брок ответил, что "есть четкая позиция Евросоюза, всех 28 государств-членов, включая Францию аннексия Крыма противоречит международному праву. И поездка этих обманутых политиков ничего в этом не изменит".

"Таким образом, эти восемь людей, даже если они представляют политическую силу из семьи Европейской народной партии (ЕНП), к которой принадлежу и я, ничего не меняют. Поэтому методы этих людей контрапродуктивные, не способствуют миру, идут вопреки свободным решениям суверенной страны и поддерживают военную агрессию. И это не может быть приемлемым. Если это стало бы образцом для других территорий в Европе, то это было бы ужасным знаком возвращения к прошлому", - отметил Эльмар Брок.

"Я говорю это сейчас как внешнеполитический спикер ЕНП: эта поездка не соответствует позиции ЕНП. Не соответствует она и позиции "Республиканцев", а является лишь позицией этих восьми человек, которую я критикую", - подытожил Эльмар Брок.