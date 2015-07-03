Порошенко: санкции стали ключевым фактором, чтобы заставить РФ вести переговоры
Санкции Евросоюза стали ключевым фактором, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.
Читайте такжеПорошенко заявляет о необходимости новых санкций против России в случае срыва мирного процесса
"В условиях, когда Российская Федерация не выполняет и не имплементирует положения Минских договоренностей, чрезвычайно важным для Украины было решение о продлении санкций Евросоюза против Российской Федерации - как ключевая мотивирующая роль для того, чтобы сесть за стол переговоров и обеспечить все возможное для деэскалации ситуации на востоке Украины в строгой связи с Минскими договоренностями", - заявил Петр Порошенко.
Президент напомнил, что возобновление украинского суверенитета над оккупированными территориями, возобновление украинского контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы являются ключевыми элементами обеспечения безопасности на востоке Украины.