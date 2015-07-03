Порошенко: санкции стали ключевым фактором, чтобы заставить РФ вести переговоры

11:23, 03 июля 2015
Политика
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Санкции Евросоюза стали ключевым фактором, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Порошенко вважає, що саме санкції дозволили посадити РФ за стіл переговорів / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

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"В условиях, когда Российская Федерация не выполняет и не имплементирует положения Минских договоренностей, чрезвычайно важным для Украины было решение о продлении санкций Евросоюза против Российской Федерации - как ключевая мотивирующая роль для того, чтобы сесть за стол переговоров и обеспечить все возможное для деэскалации ситуации на востоке Украины в строгой связи с Минскими договоренностями", - заявил Петр Порошенко.

Президент напомнил, что возобновление украинского суверенитета над оккупированными территориями, возобновление украинского контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы являются ключевыми элементами обеспечения безопасности на востоке Украины.

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