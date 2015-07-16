Рада направила в КС проект изменений в Конституцию в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 288 депутатов.

Перед этим проект изменений представил в Раде и попросил поддержать президент Украины Петр Порошенко.

“Главное: впервые в истории Украины и глава государства, и украинское правительство, которое поддерживает проект, добровольно уступают огромным объемом полномочий, которые пока что принадлежат к президентско-правительственной исполнительной вертикали.

Во-вторых, мы делимся не только властью, мы делимся ответственностью. Прямая норма обновленной Конституции будет требовать, чтобы любое «изменение компетенции органа местного самоуправления» обязательно осуществлялась «с одновременными соответствующими изменениями в распределении финансовых ресурсов»... Это требование еще не одобрено, но уже выполняется. Еще в начале года мы с вами внесли изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые в результате на 40% увеличили доходы местных бюджетов”, - сказал он.

В-третьих, как напомнил глава государства, полномочия передаются на уровень общин, а не областей.

“Именно общины, как-то города, села, поселки и их объединения, являются первичной, базовой, главной единицей в системе административно-территориального устройства Украины, его опорной конструкцией, его краеугольным камнем”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеПрезидент напомнил КС, что Крым является неотъемлемой составляющей УкраиныВ-четвертых, подчеркнул президент, изменениями в Конституцию предлагается ликвидировать институт глав государственных администраций, которые сейчас назначаются из Киева.

“Оперативное управление областями и районами полностью переходит к областныи и районныи исполнительныи комитетам. Они формируются советами соответствующего уровня, а их выбирают люди. Исполкомы подотчетны и подконтрольны только избранным советам соответствующего уровня. Подчеркиваю – только советам, а это значит – только избирателям”, - добавил Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что децентрализация власти не будет касаться таких сфер как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, контроль за соблюдением гражданских прав и свобод.