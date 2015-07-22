Агентство Stratfor: США создали прямой канал с Россией по разрешению конфликта в Украине

Об этом говорится в отчете специалистов американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Читайте такжеМеркель, Олланд, Порошенко и Путин согласовали выполнение минских договоренностей до конца 2015 года

Для урегулирования конфликта в Украине установлены два переговорных формата: трехсторонняя контактная группа, состоящая из представителей Украины, РФ, ОБСЕ и так называемых "ЛНР" и "ДНР" и "нормандский формат", в который входят Украина, РФ, Германия и Франция. Примечательно, что США не участвуют ни в одном из форматов.

Однако, как отмечает Stratfor, в течение июня и июля между заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд и заместителем главы МИД России Григорием Карасиным состоялся ряд личных встреч и телефонных разговоров. Как отмечают американские специалисты, телефонные переговоры между дипломатами такого уровня обычно не являются очень важными, однако сейчас - это исключение. Также в отчете говорится, что руководитель администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Иванов заявил, что этот российско-американский канал "Карасин-Нуланд" станет отдельным двусторонним форматом по дипломатическому урегулированию кризиса в Украине.

"По сути, украинский конфликт стал конфликтом двух важнейших геополитических задач. Россия хочет защитить себя посредством использования соседних территорий в качестве буфера, а США желают предотвратить появление силы, которая может бросить вызов превосходству Вашингтона. Столкновение этих интересов произошло в Украине, которая, среди всех стран бывшего СССР, имеет наибольшую важность для России. Если Украина поддержит Москву, Россия станет значимой региональной силой. А если поддержит Запад - РФ станет уязвимой как изнутри, так и снаружи", - говорится в отчете Stratfor.

"Извечное опасение Кремля, что США оказывают влияние на "периферию" РФ, привело к прямому диалогу между Москвой и Вашингтоном. В некотором смысле, эти две страны имеют больше возможностей для воздействия на политический и военный ход конфликта на Донбассе, чем украинские власти и сепаратисты. Впрочем, сам факт переговоров не обязательно свидетельствует, что в скором времени следует ожидать урегулирования конфликта или деэскалации насилия. Обе стороны имеют разные взгляды на определенные вещи, в частности на тип автономии, которую официальные украинские власти должны предоставить "повстанческим" регионам (районам Донецкой и Луганской областей, оккупированным боевиками и российскими военными, - Ред.)", - подчеркивают американские специалисты.

Справка УНИАН. Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, основанная в 1996 году, занимается сбором и анализом информации о событиях в мире. Информация поступает как из СМИ и прочих открытых источников, так и из собственных источников компании. На основе собранных данных аналитики компании составляют экономические и геополитические прогнозы. Некоторые СМИ называют Stratfor "теневым ЦРУ".