Глава ОБСЕ заявил об идеях решения экономических вопросов на Донбассе, среди которых - мобильные банки

Действующий председатель ОБСЕ, первый заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич вновь отмечает необходимость полного прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, об этом он заявил сегодня журналистам в Минске.

"Необходимо уважать минские договоренности и соглашения, необходимо полностью прекратить огонь и уважать его полное прекращение", - заявил Дачич.

Читайте такжеГлава ОБСЕ заявил, что осень станет "ключевым периодом" для разрешения ситуации на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ обратил внимание на необходимость отвода тяжелого вооружения, открытие процесса политического диалога, создание условий для проведения местных выборов, с которыми были бы согласны обе стороны.

Он также отметил необходимость решения экономических вопросов. По словам Дачича, по этому поводу высказываются различные идеи, в числе которых - мобильные банки. Важными также являются гуманитарные вопросы, проблема беженцев и перемещенных лиц. "Во всех этих вопросах есть прогресс", - заявил Дачич.