Нуланд: необходимо сохранить единство демократических сил в Украине для внедрения реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня на брифинге в Киеве.

Нуланд рассказала, что во время пребывания в Украине провела встречи со всеми украинскими чиновниками, в том числе с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром иностранных дел Павлом Климкиным и другими.

"Во время каждого разговора, мы говорили о жизненно важном значение единства демократических и реформаторских сил в Украине", - отметила Нуланд.

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В этой связи она отметила, что важное значение занимают долгосрочные экономические реформы и искоренения коррупции в любых сферах, а также необходимость продолжения внедрения обязательств в соответствии с Минскоми соглашениями.

Нуланд сообщила, что возвращаясь в Соединенные Штаты, рада сообщить о прогрессе в реформах, которых Украина добивается.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, которая находится с визитом в Украине.

Порошенко выразил благодарность за поддержку и помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в защите и восстановлении территориальной целостности Украины.