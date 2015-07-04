Яценюк и Аваков вручили Згуладзе вышиванку с надписью "Берегиня полиции" (фото)

На церемонии принесения присяги новой патрульной полиции министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер Арсений Яценюк вручили вышиванки с посвящением первому заместителю министра МВД Эке Згуладзе и экс-ректору грузинской Полицейской академии Хатии Деканоидзе.

Об этом сообщает 5 канал.

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"Много для реформы и новой полиции сделал Арсен Аваков. Но многое для этого сделали две женщины, невероятно талантливые, красивые, украинки! Первый заместитель министра Эка Згуладзе – и Хатия (Деканоидзе – Ред.). И мы (с Аваковым и Порошенко - Ред.) решили оказать им особую украинскую форму подарить. Вышиванки с надписями для Эки – "Берегиня полиции", и Хатии – "Вдохновение полиции", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось приведение к присяге первых полицейских патрульной службы в Киеве на Софийской площади. В обращении к новым полицейских президент Украины Петр Порошенко заявил, что они вступают на внутренний фронт, где самой сложной их задачей будет - не поддаваться соблазнам коррупции.