Порошенко рассказал о зоне риска для новых полицейских, где "шелестят купюрами"

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что главная зона риска перед вновь созданной полицейской патрульной службой находится там, где «шелестят купюрами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на церемонии принесения присяги двумя тысячами патрульных полицейских на Софийской площади в столице.

«По моему глубокому убеждению, главная зона риска во всей системе, и, к сожалению, мы имеем такой опыт - не там, где свистят пули, а там, где шелестят купюры», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что полицейским будут присущи профессионализм, мужество, честность и порядочность.

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Порошенко верит, что полицейские способны противостоять любым соблазнам.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».

Национальная полиция – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу и предназначен для охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

В составе Национальной полиции будут функционировать криминальная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.