Замминистра внутренних дел Згуладзе рассказала о своей зарплате

"Зарплата - семь с небольшим тысяч. У меня же нет звания и выслуги. К сожалению, грузинская выслуга не засчитывается", - сказала Эка Згуладзе в интервью ZN.UA.

Читайте такжеЗгуладзе: "Мы набирали людей, которые умеют уважать и себя, и других"Также она сообщила, что снимает квартиру в Киеве, а свою квартиру в Тбилиси – сдает в аренду.

На вопрос о том, будет ли решаться жилищный вопрос для сотрудников патрульной службы, Эка Згуладзе ответила, что "для милиционеров объективно нет достаточно жилья". "Они не будут привилегированными. Это неправильно и нечестно. Но если будет возможность, то приоритетной группе мы постараемся помочь. Приоритетная группа - это беженцы, многодетные", - отметила замминистра.