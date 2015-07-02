Депутаты от "УДАРа" требуют прекратить увольнения чиновников без тщательного обсуждения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР", народный депутат - "ударовец" Юрий Соловей отметил, что не поддержал решение об отставке Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов из-за ее "кулуарности".

По мнению депутата, политическое решение об отставке министра необоснованное и некорректное.

Читайте такжеЭкс-министр экологии уже думает о дальнейшей карьере: собирается идти в мэры Киева или Одессы

"Считаю, что, как и в случае с Наливайченко, практику назначений и увольнений кулуарно без их доклада и отчета в парламенте пора прекращать. Даже если есть за что", - написал Соловей на своей странице в Facebook.

В свою очередь народный депутат-"ударовец" Виктор Чумак в комментарии журналистам отметил, что перед тем, как увольнять того или иного министра, необходимо проводить проверку их деятельности.

Читайте такжеВ Раде требуют рассмотреть вопрос об отставке главы Минздрава Квиташвили

"А мы увольняем их просто так. Так нельзя. Нет ответственности за работу", - сказал Чумак.

Он добавил, что, сегодня Шевченко даже не был приглашен в парламент.

"Нарушена процедура. Мы должны были его выслушать. У меня нет сомнений, что Шевченко допускал нарушения, даже несмотря на то, что он летал на чужом самолете. Но при этом мы должны его выслушать", - сказал Чумак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов Украины.

В то же время вопрос об увольнении Шевченко в сессионном зале не обсуждался.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о начале рассмотрения этого вопроса и сразу же поставил его на голосование. Часть депутатов выразила возмущение в связи с тем, что увольнение состоялось без обсуждения.

Правительство на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел частным самолетом в личных делах до Дрездена и вернулся 8 июня (рабочий день) с г. Ниццы также частным самолетом.