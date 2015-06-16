Ляшко: министр экологии во время пожара на нефтебазе отдыхал в Ницце

Об этом заявил в Верховной Раде народный депутат Олег Ляшко, добавив, что имеет доказательства этого. Он отметил, что 8 июня, когда в Васильковском районе возник пожар на нефтебазе, Игорь Шевченко был в отпуске в Ницце, о котором премьер-министр не знал, и разрешения на отпуск не давал.

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"Когда я вчера сделал это заявление, господин Шевченко сказал, что я вру. Ну что же, привожу факты", - сказал народный депутат.

"06.06.2015 господин Шевченко вылетел из аэропорта "Жуляны" на Дрезден частным самолетом, зарегистрированным в Турции, по дипломатическому паспорту. Вернулся в Украину 8-го числа частным самолетом, но вернулся в "Жулянам" из Ниццы уже другим самолетом. Его номер PHARO. Владелец этого самолета наш коллега, народный депутат Онищенко", - заявил с трибуны Олег Ляшко.

Он обратился к Александру Онищенко с вопросом, каким образом министр экологии летал на его частном самолете из Ниццы в Киев, и кто оплачивал этот перелет.

Он также потребовал от генерального прокурора Виктора Шокина "возбудить уголовное производство по факту совершения коррупционного деяния министром экологии".

"Ведь кто не знает, народный депутат Онищенко причастен к газодобывающей сфере", - отметил Олег Ляшко. Он подчеркнул, что это сфера ответственности министра экологии. По словам Олега Ляшко, речь идет о прямой коррупционный связи между Игорем Шевченко и народным депутатом Александром Онищенко, который причастен к газодобывающей сфере.

Олег Ляшко требует от Кабмина уволить Игоря Шевченко и привлечь его к уголовной ответственности.