Рада уволила Шевченко с должности министра экологии

За это постановление (регистрационный № 2172а) проголосовали 235 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время вопрос об увольнении Игоря Шевченко в сессионном зале не обсуждался.

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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о начале рассмотрения этого вопроса и сразу же поставил его на голосование. Часть депутатов выразила возмущение в связи с тем, что увольнение состоялось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, правительство на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Игоря Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Игорь Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел на частном самолете по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня (рабочий день) из Ниццы также на частном самолете.

Верховная Рада 2 декабря 2014 года назначила Игоря Шевченко министром экологии.