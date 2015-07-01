Проект изменений в Конституцию не предусматривает особого статуса Донбасса - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

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"Кстати, проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого особого статуса Донбасса... Проект предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, который определяется отдельным законом", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко обещает сегодня, 1 июля, до конца дня отправить на рассмотрение парламента изменения к Конституции в части децентрализации.