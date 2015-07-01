Президент обещает до конца дня передать Раде изменения к Конституции
Президент Украины Петр Порошенко обещает сегодня, 1 июля, до конца дня отправить на рассмотрение парламента изменения к Конституции в части децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.
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По словам президента, ему только что поступили предложения изменений в Конституцию, которые передал председатель Конституционной комиссии, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
Порошенко сказал: "Я сегодня до конца дня без каких-либо изменений, надеюсь, оформлю как проект соответствующего закона, и сегодня он будет отправлен на рассмотрение Верховной Рады".
Президент отметил, что является только субъектом представления, а "настоящие авторы - это две высокоуважаемые комиссии".
По его словам, первая - это Конституционная комиссия, которая разработала проект изменений, а вторая - Венецианская комиссия, которая "сделала очень профессиональные экспертные выводы, одобрив проект Конституции".
Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия положительно оценила изменения в Конституции в части децентрализации.