Особый статус Донбасса закрепят в переходных положениях новой Конституции

Об этом заявил журналистам член Конституционной комиссии Виктор Мусияка перед началом заседания комиссии.

По словам Мусияки, вопрос, касающийся пункта Минских договоренностей об «особом режиме осуществления самоуправления - это будет предусмотрено в заключительных положениях». «Там будет сказано, что отдельным законом определяется. Так, как оно сейчас есть», - добавил он.

На уточнение, не будет ли по Донбассу в Конституции особых положений, а лишь ссылки на действующий закон об особом режиме местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей, Мусияка ответил: «Я думаю, да. Это будет по действующему закону».

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Что касается Крыма, он отметил, что положения, «если они и будут, то я другого не вижу, кроме как где-то сделать оговорку, что действие настоящего раздела Конституции приостанавливается до восстановления юрисдикции Украины, прекращения статуса оккупированной территории».

Кроме того, Мусияка заметил, что в предложенном законопроекте об изменениях в Конституцию о децентрализации употребляются понятия «община» и «территориальная громада». По его мнению, эти понятия необходимо свести в одно – «громада».

Также Мусияка сообщил, что выступал против назначения префекта президентом Украины по представлению Кабинета министров, а увольнение префекта - без представления правительства, но «сейчас там уже все это нормально».

Как отметил Мусияка, в предложенном положении о возможности приостановки деятельности органа местного самоуправления, который принял опасное решение, например, относительно территориальной целостности Украины, установлено, что президент вносит соответствующее представление в Конституционный суд, и если КС подтверждает неконституционность такого решения, тогда Верховная Рада принимает решение о внеочередных выборах.